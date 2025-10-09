McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Donnerstagnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf McDonalds-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 293,34 USD.

Um 15:51 Uhr fiel die McDonalds-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 293,34 USD ab. Im Tief verlor die McDonalds-Aktie bis auf 292,22 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 293,65 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 66.652 Aktien.

Am 11.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,24 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 276,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die McDonalds-Aktie bei 335,00 USD.

Am 06.08.2025 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 3,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,80 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 6,84 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,49 Mrd. USD umgesetzt.

McDonalds wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 22.10.2026 dürfte McDonalds die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen

So schätzen die Analysten die McDonalds-Aktie im September 2025 ein

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen