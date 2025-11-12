McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Mittwochnachmittag gesucht
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von McDonalds. Zuletzt ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 307,20 USD.
Die McDonalds-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 307,20 USD. Bei 309,00 USD erreichte die McDonalds-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 306,78 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.081 McDonalds-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,23 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 9,97 Prozent Luft nach unten.
Nach 6,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,17 USD je McDonalds-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die McDonalds-Aktie bei 332,00 USD.
McDonalds ließ sich am 05.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte McDonalds ein EPS von 3,13 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 7,08 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,87 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,14 USD je Aktie belaufen.
