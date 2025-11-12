McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Mittwochabend auf rotem Terrain

Kurs der McDonalds

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von McDonalds. Die Aktionäre schickten das Papier von McDonalds nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 306,09 USD.

Der McDonalds-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 306,09 USD. Die McDonalds-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 305,99 USD ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 306,78 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 159.354 McDonalds-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die McDonalds-Aktie somit 6,20 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 276,56 USD am 17.01.2025. Abschläge von 9,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Am 05.11.2025 lud McDonalds zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Es stand ein EPS von 3,18 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei McDonalds noch ein Gewinn pro Aktie von 3,13 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat McDonalds im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,08 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 6,87 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte McDonalds am 04.02.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

