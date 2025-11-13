McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gewinnt am Nachmittag
Die Aktie von McDonalds gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 308,91 USD.
Das Papier von McDonalds legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 308,91 USD. In der Spitze legte die McDonalds-Aktie bis auf 310,07 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 307,30 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 67.052 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Bei 326,32 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die McDonalds-Aktie somit 5,34 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 276,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die McDonalds-Aktie 11,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 332,00 USD für die McDonalds-Aktie.
Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 05.11.2025 vor. McDonalds hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 3,13 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 7,08 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6,87 Mrd. USD umsetzen können.
Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte McDonalds Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,14 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.
