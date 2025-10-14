McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Dienstagabend gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 305,17 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 305,17 USD. Im Tageshoch stieg die McDonalds-Aktie bis auf 305,49 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 300,16 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 199.386 McDonalds-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,93 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 9,38 Prozent sinken.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,17 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 335,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,84 Mrd. USD im Vergleich zu 6,49 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können McDonalds-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,30 USD je McDonalds-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 10 Jahren eingefahren
Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in McDonalds von vor 5 Jahren abgeworfen
So schätzen die Analysten die McDonalds-Aktie im September 2025 ein
Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf McDonalds
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf McDonalds
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.
Analysen zu McDonald's Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.09.2025
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.2024
|McDonalds Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.2024
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.2023
|McDonalds Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.04.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.01.2016
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
|26.10.2015
|McDonalds Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für McDonald's Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen