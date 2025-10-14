DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.293 +0,2%Top 10 Crypto15,39 -3,5%Nas22.653 -0,2%Bitcoin97.461 -2,2%Euro1,1609 +0,3%Öl62,54 -1,3%Gold4.149 +0,9%
Aktienkurs im Fokus

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Dienstagabend gefragt

14.10.25 20:23 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Dienstagabend gefragt

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Plus bei 305,17 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
261,30 EUR 3,10 EUR 1,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 305,17 USD. Im Tageshoch stieg die McDonalds-Aktie bis auf 305,49 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 300,16 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 199.386 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,93 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 9,38 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,17 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 335,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,84 Mrd. USD im Vergleich zu 6,49 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können McDonalds-Anleger Experten zufolge am 22.10.2026 werfen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,30 USD je McDonalds-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
03.09.2025McDonalds BuyUBS AG
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.09.2025McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.07.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
13.06.2024McDonalds NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.02.2024McDonalds Market-PerformBernstein Research
30.10.2023McDonalds Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.07.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.04.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.01.2016McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH
26.10.2015McDonalds VerkaufenIndependent Research GmbH

