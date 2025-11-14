DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,23 -1,8%Nas23.035 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1618 -0,2%Öl64,45 +2,1%Gold4.110 -1,5%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Kryptowährungen unter Druck: Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar
Swiss Re-Aktie sackt dennoch ab: Gewinnsprung dank geringer Katastrophenschäden
McDonalds im Blick

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag mit Abschlägen

14.11.25 16:08 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 306,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
265,15 EUR 0,65 EUR 0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die McDonalds-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 306,42 USD. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 306,26 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 308,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.838 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Bei 326,32 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 276,56 USD fiel das Papier am 17.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 9,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,17 USD, nach 6,78 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Am 05.11.2025 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,08 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6,87 Mrd. USD umgesetzt.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Papier McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

McDonald's-Aktie höher: Mehr Umsatz und Gewinn

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

