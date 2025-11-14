McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag mit Abschlägen

McDonalds im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von McDonalds. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 306,42 USD.

Die McDonalds-Aktie musste um 15:53 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 306,42 USD. Das bisherige Tagestief markierte McDonalds-Aktie bei 306,26 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 308,45 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 74.838 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Bei 326,32 USD markierte der Titel am 11.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,49 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 276,56 USD fiel das Papier am 17.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der McDonalds-Aktie ist somit 9,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,17 USD, nach 6,78 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Am 05.11.2025 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 7,08 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte McDonalds 6,87 Mrd. USD umgesetzt.

Am 04.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass McDonalds ein EPS in Höhe von 12,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

