McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das McDonalds-Papier aufwärts. Im AMEX-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 248,31 USD.

Die Aktie notierte um 22:15 Uhr mit Gewinnen. Im AMEX-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 248,31 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 248,45 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 246,46 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.514 McDonalds-Aktien umgesetzt.

Am 01.07.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 298,92 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 20,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 235,24 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die McDonalds-Aktie bei 319,14 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 27.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,17 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,55 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 6.497,50 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.718,40 USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte McDonalds am 30.10.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 22.10.2024 dürfte McDonalds die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 11,57 USD fest.

