McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds verzeichnet am Donnerstagabend Verluste

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,0 Prozent auf 301,95 USD ab.

Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 301,95 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die McDonalds-Aktie bis auf 297,90 USD. Bei 301,47 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 317.914 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.03.2025 bei 326,32 USD. 8,07 Prozent Plus fehlen der McDonalds-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.01.2025 bei 276,56 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 8,41 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,17 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 335,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte McDonalds am 06.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,14 USD, nach 2,80 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,84 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte McDonalds am 23.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den McDonalds-Gewinn für das Jahr 2025 auf 12,36 USD je Aktie.

