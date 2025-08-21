DAX24.371 +0,3%ESt505.492 +0,5%Top 10 Crypto16,12 +2,9%Dow45.736 +2,1%Nas21.480 +1,8%Bitcoin99.643 +3,0%Euro1,1719 +1,0%Öl67,71 +0,1%Gold3.373 +1,0%
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds reagiert am Freitagnachmittag positiv

22.08.25 16:09 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds reagiert am Freitagnachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 315,55 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
271,45 EUR 1,70 EUR 0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von McDonalds zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 315,55 USD. Den Tageshöchststand markierte die McDonalds-Aktie bei 315,55 USD. Mit einem Wert von 314,63 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 44.210 McDonalds-Aktien.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die McDonalds-Aktie somit 3,30 Prozent niedriger. Am 17.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die McDonalds-Aktie mit einem Verlust von 12,36 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Im Vorjahr erhielten McDonalds-Aktionäre 6,78 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 340,00 USD aus.

Am 06.08.2025 äußerte sich McDonalds zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat McDonalds im vergangenen Quartal 6,84 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte McDonalds 6,49 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte McDonalds am 23.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,36 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com

Nachrichten zu McDonald's Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu McDonald's Corp.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025McDonalds KaufenDZ BANK
07.08.2025McDonalds OverweightJP Morgan Chase & Co.
06.08.2025McDonalds BuyUBS AG
28.07.2025McDonalds BuyUBS AG
27.06.2025McDonalds BuyUBS AG
