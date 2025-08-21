McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Freitagabend im Aufwind
Die Aktie von McDonalds zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von McDonalds legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 314,57 USD.
Um 20:07 Uhr sprang die McDonalds-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 314,57 USD zu. Die McDonalds-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 316,65 USD aus. Bei 314,63 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 171.969 McDonalds-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 326,32 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die McDonalds-Aktie derzeit noch 3,74 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 276,56 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.01.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,08 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2024 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 7,17 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 340,00 USD aus.
McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 3,14 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,84 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 6,49 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Nachrichten zu McDonald's Corp.
Analysen zu McDonald's Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|McDonalds Kaufen
|DZ BANK
|07.08.2025
|McDonalds Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|28.07.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
|27.06.2025
|McDonalds Buy
|UBS AG
