McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend mit positiven Vorzeichen

22.09.25 20:25 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Abend mit positiven Vorzeichen

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von McDonalds. Das Papier von McDonalds konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 303,02 USD.

Das Papier von McDonalds konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,2 Prozent auf 303,02 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die McDonalds-Aktie bei 303,63 USD. Bei 302,32 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 222.230 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. Am 17.01.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD ab. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 9,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 335,00 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte McDonalds am 06.08.2025. Das EPS lag bei 3,14 USD. Im letzten Jahr hatte McDonalds einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat McDonalds in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,84 Mrd. USD im Vergleich zu 6,49 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 12,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com

