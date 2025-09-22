DAX23.628 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.501 +0,3%Nas22.726 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1790 -0,1%Öl68,04 +2,2%Gold3.780 +0,9%
Profil
McDonalds im Blick

McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gewinnt am Nachmittag an Fahrt

23.09.25 16:10 Uhr
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von McDonalds. Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 303,97 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
255,50 EUR -1,95 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von McDonalds legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 303,97 USD. Die McDonalds-Aktie zog in der Spitze bis auf 304,28 USD an. Bei 302,99 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 74.364 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die McDonalds-Aktie somit 6,85 Prozent niedriger. Am 17.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 276,56 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 9,02 Prozent könnte die McDonalds-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 6,78 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 7,17 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 335,00 USD an.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,14 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,80 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz lag bei 6,84 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 12,36 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel hätten Anleger an einem McDonalds-Investment von vor einem Jahr verdient

Von starken Dividenden profitieren: Lohnt sich "Dividenden-Hopping"?

Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in McDonalds von vor 10 Jahren abgeworfen

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

