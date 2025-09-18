McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Dienstagabend nahezu unbewegt

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagabend die Aktie von McDonalds. Anleger zeigten sich zuletzt bei der McDonalds-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 302,73 USD.

Die McDonalds-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 302,73 USD. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 304,28 USD. Der Kurs der McDonalds-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 300,36 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 302,99 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 244.877 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die McDonalds-Aktie somit 7,23 Prozent niedriger. Am 17.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,78 USD an McDonalds-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,17 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die McDonalds-Aktie bei 335,00 USD.

Am 06.08.2025 legte McDonalds die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 6,84 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

McDonalds dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

