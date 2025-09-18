DAX23.689 +0,3%ESt505.475 +0,1%Top 10 Crypto15,70 +3,0%Dow46.338 +0,1%Nas22.564 ±-0,0%Bitcoin96.488 +1,8%Euro1,1743 -0,6%Öl68,42 +0,9%Gold3.757 -0,2%
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds schiebt sich am Mittwochnachmittag vor

24.09.25 16:09 Uhr
Die Aktie von McDonalds zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die McDonalds-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 304,56 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
259,35 EUR 3,00 EUR 1,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von McDonalds legte um 15:52 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 304,56 USD. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 305,08 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 302,01 USD. Bisher wurden via New York 62.768 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (326,32 USD) erklomm das Papier am 11.03.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,14 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 276,56 USD erreichte der Anteilsschein am 17.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 9,19 Prozent würde die McDonalds-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 7,17 USD, nach 6,78 USD im Jahr 2024. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 335,00 USD.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. McDonalds hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,80 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 6,84 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,36 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

