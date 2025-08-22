DAX24.305 -0,2%ESt505.465 -0,4%Top 10 Crypto15,94 -3,4%Dow45.425 -0,5%Nas21.529 +0,2%Bitcoin95.736 -1,2%Euro1,1700 -0,2%Öl68,63 +1,2%Gold3.374 +0,1%
DAX tiefer -- US-Börsen uneins -- Lufthansa ordert sich wohl neu -- UniCredit erhöht Commerzbank-Anteil -- PUMA, DHL, Rüstungsaktien, Novo Nordisk, Bayer, Siemens Energy, RWE, Orsted, Valneva im Fokus
McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Nachmittag fester

25.08.25 16:10 Uhr
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von McDonalds. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 315,21 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
267,70 EUR -3,75 EUR -1,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die McDonalds-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 315,21 USD. Die McDonalds-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 315,55 USD. Bei 313,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 47.808 McDonalds-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 11.03.2025 auf bis zu 326,32 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die McDonalds-Aktie damit 3,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.01.2025 (276,56 USD). Das 52-Wochen-Tief könnte die McDonalds-Aktie mit einem Verlust von 12,26 Prozent wieder erreichen.

Nach 6,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,17 USD je McDonalds-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 340,00 USD je McDonalds-Aktie an.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,84 Mrd. USD – ein Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McDonalds 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 23.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von McDonalds veröffentlicht werden.

In der McDonalds-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 12,36 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: McDonalds und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Pola Damonte / Shutterstock.com

