McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Montagabend leichter

Die Aktie von McDonalds gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die McDonalds-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 313,42 USD ab.

Die McDonalds-Aktie musste um 20:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 313,42 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die McDonalds-Aktie bis auf 312,05 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 313,73 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten McDonalds-Aktien beläuft sich auf 177.086 Stück.

Am 11.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 326,32 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der McDonalds-Aktie. Am 17.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 276,56 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,76 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten McDonalds-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,78 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 7,17 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 340,00 USD.

McDonalds ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,80 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,84 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,49 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.10.2025 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass McDonalds im Jahr 2025 12,36 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

