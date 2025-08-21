McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds am Dienstagabend mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich McDonalds

Die Aktie von McDonalds hat am Dienstagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der McDonalds-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 313,22 USD.

Die McDonalds-Aktie zeigte sich um 20:07 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 313,22 USD. In der Spitze gewann die McDonalds-Aktie bis auf 315,08 USD. Im Tief verlor die McDonalds-Aktie bis auf 312,37 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 312,96 USD. Der Tagesumsatz der McDonalds-Aktie belief sich zuletzt auf 118.626 Aktien.

Am 11.03.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 326,32 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der McDonalds-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 276,56 USD. Dieser Wert wurde am 17.01.2025 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der McDonalds-Aktie 11,70 Prozent sinken.

Nach 6,78 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 7,17 USD je McDonalds-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 340,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte McDonalds am 06.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,80 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,84 Mrd. USD – ein Plus von 5,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem McDonalds 6,49 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte McDonalds am 23.10.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass McDonalds einen Gewinn von 12,35 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

