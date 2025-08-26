McDonalds Aktie News: Dow Jones Aktie McDonalds gewinnt am Nachmittag

DAX23.981 -0,7%ESt505.380 -0,1%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.513 +0,2%Nas21.581 +0,2%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1592 -0,5%Öl67,66 +0,6%Gold3.385 -0,2%
27.08.25 16:10 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von McDonalds. Die McDonalds-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 315,53 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
McDonald's Corp.
270,70 EUR 2,00 EUR 0,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 315,53 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die McDonalds-Aktie bei 315,61 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 313,50 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 73.417 McDonalds-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 326,32 USD erreichte der Titel am 11.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der McDonalds-Aktie liegt somit 3,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 17.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 276,56 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 12,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

McDonalds-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,78 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 7,17 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die McDonalds-Aktie bei 340,00 USD.

Am 06.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,80 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,44 Prozent auf 6,84 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,49 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,35 USD je Aktie in den McDonalds-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur McDonalds-Aktie

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

