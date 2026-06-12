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McGraw Hill zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

13.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
McGraw Hill Incorporation Registered Shs
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McGraw Hill äußerte sich am 11.06.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

McGraw Hill hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,26 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,820 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 463,7 Millionen USD – eine Minderung von 2,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 473,3 Millionen USD eingefahren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,190 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren -0,450 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,10 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 1,85 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 2,08 Milliarden USD festgelegt.

Redaktion finanzen.net

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