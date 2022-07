McKesson steigert die Dividende das sechste Jahr in Folge

Der amerikanische Pharma- und Gesundheitsdienstleister McKesson Corporation (ISIN: US58155Q1031, NYSE: MCK) schüttet am 3. Oktober 2022 eine vierteljährliche Dividende von 54 US-Cents aus, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 1. September 2022. Damit wird die Quartalsdividende um 15 Prozent von 47 auf 54 US-Cents angehoben, die sechste jährliche Anhebung in Folge.

Das Unternehmen zahlt damit auf das Jahr hochgerechnet 2,16 US-Dollar an die Investoren aus. Beim aktuellen Börsenkurs von 336,20 US-Dollar (Stand: 25. Juli 2022) liegt die derzeitige Dividendenrendite bei 0,56 Prozent.

Im vierten Quartal (31. März) des Fiskaljahres 2022 erzielte der Konzern einen Umsatz von 66,10 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 59,14 Mrd. US-Dollar), wie am 5. Mai 2022 berichtet wurde. Der bereinigte Ertrag lag bei 870 Mio. US-Dollar nach einem bereinigten Ertrag von 810 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit 2014 gehören zum McKesson-Konzern mehr als drei Viertel der Anteile des schwäbischen Pharmagroßhändlers Celesio, der seit dem Jahr 2017 unter dem Namen McKesson Europe AG auftritt. In Europa beliefert McKesson jeden Tag mehr als 50.000 Apotheken und Krankenhäuser mit Waren.

Seit Jahresbeginn 2022 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 35,25 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 47,44 Mrd. US-Dollar (Stand: 25. Juli 2022).

