McNally Bharat Engineering verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

McNally Bharat Engineering präsentierte in der am 12.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,98 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das McNally Bharat Engineering ein Ergebnis je Aktie von 1143,05 INR vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 196,3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 184,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net