McPhy, Tesla, Nikola und eine Unbekannte - allesamt neue Wirecard-Alternativen

Liebe Leser, im frei zugänglichen Bereich haben wir zuletzt die Taktung deutlich reduziert, wir konzentrieren uns gerade auf den Abonnentenbereich, wo wir allen Abonnenten, die jetzt dazukommen oder bis Ende August schon dabei sind, etwas Neues präsentieren werden: Unser Markenportfolio. 20 Titel, 10 Anwärter und allesamt Aktien, die auf Jahre ausgerichtet sind in einem System, dass sich auf die Markenstärkeanalyse des größten Markenbewerters weltweit stützt. Wichtig – die Veränderung der Markenstärke ist der Kern dieses Portfolios. Im Backtesting auf 25 Jahre ergibt sich, dass der DAX um den Faktor 3 geschlagen wurde. All das spätestens ab 1.9 im Abodienst. Warum ist dies vor allem auch für jene interessant, die nicht stundenlang jeden Tag an der Börse hängen können? Weil wir dort maximal einen Trade die Woche tätigen werden. Übrigens anders als im Turbo-Dienst, wo wir zuletzt ein Dutzend DAX-Trades in Serie positiv abschließen konnten. Immer Long, teilweise als Feierabendtrade in die Dips, sprich Rücksetzer, hinein gekauft. Ein ruhiges, aber umso zielführenderer Langfristportfolio für Vermögensaufbau, wie ihn Wirecard leider nicht ermöglichte. Die Firma wäre dort auch niemals an den Kriterien vorbeigekommen.

Aber – Wirecard wird immer schräger. Unsere Ex-Kollegen und Autorin Birgit Haas hat für Capital die Geldströme analysiert, war bei Markus Bosler vor Ort. Unser Ex-FTD-Kollege Tim Bartz ist federführend beim Spiegel-Titel dieser Woche zu Wirecard. Und der österreichische Ex-Kanzler Christian Kern vermutet Verbindungen von Sebastian Kurz zu Wirecard.

Dazu ließen die Analysen der Prüfungspraxis bei böswilliger Auslegung mittlerweile den sarkastischen Kommentar zu, dass EY hoffentlich nicht nur geprüft hat, sondern aktiv zum Wegschauen aninmiert wurde. Denn die Vorgänge aus fachlichem Können heraus nicht zu sehen, zu prüfen, zu analysieren – das wäre ein Armutszeugnis für die fachliche Kompetenz. Ein Twitter-Nutzer kommentierte jüngst:”Hoffentlich war EY gekauft, das wäre zumindest eine fachliche Entschuldigung”. Böse. Aber wir lassen dieses Zitat mal so stehen.

Und haben Wirecard damit ad acta gelegt, denn in Sachen Investment und Trading ignorieren wir die Aktie ohnehin seit Wochen schon, spielt unsere Musik bei Tesla, Nikola, Nel, Netflix, Infineon, Beyond, Nvidia, Zoom, Biontech, Moderna oder auch Symrise, die wir als DAX-Anwärter vor Wochen in unser Turbo-Portfolio genommen haben. Dazu steht am 21.7 in den USA das Gespräch über Impfstoffe und Hersteller von Regierungsseite an. Dort haben wir sogar mehrere zuvor recht unbekannte Titel vorgestellt. Bei Biotechs aber gilt – dies sind reine Moment-Trades. 90 Prozent der Aktien werden mit hoher Wahrscheinlichkeit so implodieren wie sie zuvor explodiert sind. Blick in den MDAX dagegen: Zalando und Delivery Hero entwickeln sich prächtig. Auf eine gute neue Börsenwoche Euer TEAM FR ps: Daniel ist ab Samstag Mittag hier im N-tv Talk der Woche zu sehen.