MDA: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

07.11.26 06:35 Uhr

MDA lud am 05.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,19 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,190 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

MDA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 498,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 409,8 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net