MDAX aktuell

MDAX-Handel am Nachmittag.

Am Dienstag fällt der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0,86 Prozent auf 30.266,24 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 343,895 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,554 Prozent leichter bei 30.359,02 Punkten, nach 30.528,26 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30.391,18 Punkte, das Tagestief hingegen 30.115,08 Zähler.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 30.656,65 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, bewegte sich der MDAX bei 32.356,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29.086,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 2,30 Prozent zu Buche. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 2,91 Prozent auf 32,14 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,27 Prozent auf 48,60 EUR), Evonik (+ 1,04 Prozent auf 21,42 EUR), RTL (+ 0,79 Prozent auf 32,00 EUR) und JENOPTIK (+ 0,67 Prozent auf 36,00 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil LANXESS (-3,96 Prozent auf 12,60 EUR), IONOS (-3,72 Prozent auf 35,76 EUR), Nemetschek SE (-3,58 Prozent auf 61,90 EUR), Ströer SE (-2,94 Prozent auf 37,68 EUR) und AUMOVIO (-2,73 Prozent auf 30,25 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1.599.775 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,114 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

2027 verzeichnet die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net