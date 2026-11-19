MDAX im Fokus

Mit dem MDAX geht es heute aufwärts.

Der MDAX klettert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,58 Prozent auf 30.052,42 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 338,372 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,471 Prozent auf 30.019,21 Punkte an der Kurstafel, nach 29.878,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30.191,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29.986,63 Punkten.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2,09 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der MDAX einen Wert von 30.513,26 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 31.822,47 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der MDAX mit 28.656,56 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Minus von 2,99 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AIXTRON SE (+ 6,09 Prozent auf 33,82 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,49 Prozent auf 51,10 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4,49 Prozent auf 111,80 EUR), Siltronic (+ 4,26 Prozent auf 57,50 EUR) und DEUTZ (+ 3,33 Prozent auf 7,92 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen LANXESS (-2,63 Prozent auf 12,22 EUR), TAG Immobilien (-1,75 Prozent auf 11,20 EUR), RTL (-1,62 Prozent auf 30,30 EUR), K+S (-1,57 Prozent auf 12,57 EUR) und Aroundtown SA (-1,46 Prozent auf 1,62 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der DEUTZ-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1.240.996 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 38,740 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Die TUI-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net