MDAX aktuell: MDAX beginnt Montagshandel mit Verlusten

MDAX-Performance im Blick

Der MDAX gibt seine Gewinne vom Vortag am Montag wieder ab.

Am Montag bewegt sich der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA 1,28 Prozent schwächer bei 31.543,28 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 379,556 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,917 Prozent leichter bei 31.659,17 Punkten, nach 31.952,10 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 31.505,52 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 31.669,57 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 20.03.2026, stand der MDAX noch bei 27.796,28 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, bei 30.803,23 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bei 27.148,42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 1,82 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 32.383,56 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell LANXESS (+ 2,68 Prozent auf 18,36 EUR), Nordex (+ 1,19 Prozent auf 46,10 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,13 Prozent auf 94,15 EUR), HENSOLDT (+ 0,69 Prozent auf 81,40 EUR) und Evonik (+ 0,24 Prozent auf 17,03 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Lufthansa (-3,72 Prozent auf 7,77 EUR), TUI (-3,22 Prozent auf 7,28 EUR), Salzgitter (-3,20 Prozent auf 48,74 EUR), thyssenkrupp (-3,09 Prozent auf 8,98 EUR) und AUTO1 (-2,94 Prozent auf 20,50 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 544.544 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,071 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

In diesem Jahr verzeichnet die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net