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Kursentwicklung

MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start des Freitagshandels

MDAX aktuell: MDAX fällt zum Start des Freitagshandels

Das macht der MDAX morgens.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
37.53 EUR -2.36 EUR -5.92 %
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freenet AG
23.82 EUR -0.20 EUR -0.83 %
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38.30 EUR -1.24 EUR -3.14 %
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51.50 EUR -0.30 EUR -0.58 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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Porsche Automobil Holding SE
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Salzgitter
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Sartorius AG Vz.
245.00 EUR -0.70 EUR -0.28 %
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Siltronic AG
83.50 EUR -5.75 EUR -6.44 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
77.85 EUR -5.00 EUR -6.04 %
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TAG Immobilien AG
12.89 EUR -0.21 EUR -1.60 %
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thyssenkrupp AG
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Indizes
MDAX
31,805.94 EUR -233.89 EUR -0.73 %
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Am Freitag gibt der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0,93 Prozent auf 31.742,06 Punkte nach. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 352,219 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,514 Prozent schwächer bei 31.875,29 Punkten, nach 32.039,83 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 31.705,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 31.928,57 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 0,001 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, wurde der MDAX mit 32.855,82 Punkten gehandelt. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 31.952,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 31.014,83 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,46 Prozent aufwärts. Bei 33.547,52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 0,85 Prozent auf 249,10 EUR), LEG Immobilien (+ 0,77 Prozent auf 52,65 EUR), TAG Immobilien (+ 0,68 Prozent auf 13,23 EUR), freenet (+ 0,67 Prozent auf 24,08 EUR) und Porsche vz (+ 0,53 Prozent auf 45,17 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Siltronic (-6,13 Prozent auf 83,50 EUR), AIXTRON SE (-5,02 Prozent auf 38,04 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4,57 Prozent auf 79,30 EUR), JENOPTIK (-3,51 Prozent auf 38,50 EUR) und Salzgitter (-3,38 Prozent auf 51,50 EUR).

Die teuersten MDAX-Konzerne

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. 265.759 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39,774 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
14.07.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.06.26 AIXTRON SE Equal Weight Barclays Capital
23.06.26 AIXTRON SE Hold Warburg Research
19.06.26 AIXTRON SE Buy Jefferies & Company Inc.
17.06.26 AIXTRON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.