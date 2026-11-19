Index-Bewegung

Der MDAX zeigt sich aktuell schwächer.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,54 Prozent schwächer bei 29.717,45 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 338,372 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,471 Prozent fester bei 30.019,21 Punkten in den Handel, nach 29.878,63 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 30.191,31 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 29.648,83 Punkten.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 3,18 Prozent. Der MDAX verzeichnete vor einem Monat, am 19.10.2026, den Wert von 30.513,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31.822,47 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der MDAX auf 28.656,56 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,07 Prozent zurück. Bei 33.547,52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten erreicht.

Die Tops und Flops im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 4,42 Prozent auf 33,29 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3,74 Prozent auf 111,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 3,32 Prozent auf 50,05 EUR), DEUTZ (+ 2,87 Prozent auf 7,88 EUR) und Siltronic (+ 2,81 Prozent auf 56,70 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Evonik (-16,94 Prozent auf 18,09 EUR), LANXESS (-3,27 Prozent auf 12,14 EUR), TAG Immobilien (-2,37 Prozent auf 11,13 EUR), TUI (-2,36 Prozent auf 7,12 EUR) und Fraport (-2,30 Prozent auf 65,90 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX ist die Evonik-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.853.539 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 38,740 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,45 zu Buche schlagen. Mit 8,22 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net