MDAX aktuell: MDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein

Kursverlauf

Der MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag im Minus.

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 0,68 Prozent auf 32.632,65 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 382,314 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,228 Prozent auf 32.780,94 Punkte an der Kurstafel, nach 32.855,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 32.780,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32.560,88 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,025 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wurde der MDAX mit 31.440,09 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29.519,42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29.684,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,34 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,64 Prozent auf 66,15 EUR), Nordex (+ 2,18 Prozent auf 44,14 EUR), Lufthansa (+ 2,05 Prozent auf 9,07 EUR), Fraport (+ 1,80 Prozent auf 73,50 EUR) und RENK (+ 1,80 Prozent auf 47,91 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Schaeffler (-6,46 Prozent auf 8,69 EUR), Sartorius vz (-5,17 Prozent auf 216,40 EUR), Salzgitter (-4,78 Prozent auf 53,75 EUR), Aurubis (-4,00 Prozent auf 196,80 EUR) und Evonik (-3,48 Prozent auf 15,24 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2.116.236 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43,550 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,07 erwartet. Mit 7,94 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net