DAX24.959 +0,1%Est506.309 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3100 +2,2%Nas26.022 -1,3%Bitcoin55.790 -0,3%Euro1,1464 -0,4%Öl78,52 -0,2%Gold4.265 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F BMW 519000 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Deutsche Bank 514000 Allianz 840400 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
USA-Iran-Abkommen unterzeichnet: DAX fester - 25.000 Punkte im Blick -- Apple-CEO hält Preiserhöhungen für unausweichlich -- FreeCast, SpaceX, Nebius, Amazon, Chip-Aktien, Lufthansa, TUI, VW im Fokus
Top News
Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Mittag
VW-Aktie leichter: Blume verteidigt Sparkurs auf Hauptversammlung - darauf achten Anleger jetzt VW-Aktie leichter: Blume verteidigt Sparkurs auf Hauptversammlung - darauf achten Anleger jetzt
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursverlauf

MDAX aktuell: MDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein

18.06.26 12:25 Uhr
MDAX aktuell: MDAX legt am Donnerstagmittag den Rückwärtsgang ein | finanzen.net

Der MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
2,29 EUR -0,04 EUR -1,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Aurubis
196,80 EUR -6,00 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Delivery Hero
37,73 EUR -0,30 EUR -0,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Evonik AG
15,33 EUR -0,40 EUR -2,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fraport AG
72,65 EUR -0,10 EUR -0,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
freenet AG
25,18 EUR 0,04 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
9,03 EUR 0,16 EUR 1,80%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Nordex AG
44,32 EUR 1,98 EUR 4,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
48,00 EUR -0,86 EUR -1,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
66,15 EUR 1,60 EUR 2,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
RENK
47,85 EUR 0,69 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Salzgitter
53,80 EUR -2,65 EUR -4,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sartorius AG Vz.
215,40 EUR -14,00 EUR -6,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schaeffler AG
8,75 EUR -0,47 EUR -5,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
32.605,2 PKT -250,6 PKT -0,76%
Charts|News|Analysen

Der MDAX verliert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 0,68 Prozent auf 32.632,65 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 382,314 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,228 Prozent auf 32.780,94 Punkte an der Kurstafel, nach 32.855,82 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Donnerstag bei 32.780,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32.560,88 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den MDAX bereits um 0,025 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 18.05.2026, wurde der MDAX mit 31.440,09 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 18.03.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29.519,42 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 18.06.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29.684,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5,34 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,64 Prozent auf 66,15 EUR), Nordex (+ 2,18 Prozent auf 44,14 EUR), Lufthansa (+ 2,05 Prozent auf 9,07 EUR), Fraport (+ 1,80 Prozent auf 73,50 EUR) und RENK (+ 1,80 Prozent auf 47,91 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Schaeffler (-6,46 Prozent auf 8,69 EUR), Sartorius vz (-5,17 Prozent auf 216,40 EUR), Salzgitter (-4,78 Prozent auf 53,75 EUR), Aurubis (-4,00 Prozent auf 196,80 EUR) und Evonik (-3,48 Prozent auf 15,24 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2.116.236 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 43,550 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,07 erwartet. Mit 7,94 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
06.05.2026Lufthansa BuyUBS AG
27.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
13.03.2026Lufthansa BuyUBS AG
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa HaltenDZ BANK
07.05.2026Lufthansa HoldDeutsche Bank AG
07.05.2026Lufthansa Market-PerformBernstein Research
07.05.2026Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
08.05.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
20.03.2026Lufthansa SellGoldman Sachs Group Inc.
06.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
03.03.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital
14.01.2026Lufthansa UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen