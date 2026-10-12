MDAX aktuell: MDAX legt am Nachmittag zu

MDAX-Performance

12.10.26 15:57 Uhr

Am Montagnachmittag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

Um 15:40 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 0,33 Prozent auf 30.087,37 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 333,177 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,223 Prozent höher bei 30.056,77 Punkten in den Handel, nach 29.989,90 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 30.008,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.188,82 Punkten lag.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bei 31.663,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bei 31.919,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, erreichte der MDAX einen Stand von 30.250,03 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 2,88 Prozent nach unten. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. 26.803,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell HENSOLDT (+ 5,35 Prozent auf 80,30 EUR), AUTO1 (+ 3,63 Prozent auf 17,15 EUR), Nemetschek SE (+ 3,34 Prozent auf 69,65 EUR), IONOS (+ 3,09 Prozent auf 34,00 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2,80 Prozent auf 77,20 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Aroundtown SA (-4,59 Prozent auf 1,41 EUR), K+S (-4,58 Prozent auf 13,96 EUR), Siltronic (-4,36 Prozent auf 75,75 EUR), LANXESS (-2,99 Prozent auf 12,31 EUR) und Elmos Semiconductor (-2,60 Prozent auf 142,40 EUR).

MDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im MDAX weist die Aroundtown SA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 1.386.278 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 37,392 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

KGV und Dividende der MDAX-Werte

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net