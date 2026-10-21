MDAX aktuell: MDAX legt zu

MDAX aktuell

21.10.26 12:26 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am dritten Tag der Woche.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,47 Prozent fester bei 30.535,28 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 340,514 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,025 Prozent auf 30.399,33 Punkte an der Kurstafel, nach 30.391,65 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 30.577,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30.239,19 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 0,015 Prozent zurück. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 21.09.2026, bei 31.241,96 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31.812,87 Punkten auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 21.10.2025, bei 30.140,61 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 1,43 Prozent. Der MDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten registriert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Aroundtown SA (+ 6,67 Prozent auf 1,44 EUR), CTS Eventim (+ 4,38 Prozent auf 64,40 EUR), LEG Immobilien (+ 3,89) Prozent auf 48,10 EUR), TAG Immobilien (+ 3,06 Prozent auf 11,13 EUR) und PUMA SE (+ 2,73 Prozent auf 25,18 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Lufthansa (-1,40 Prozent auf 7,18 EUR), AUTO1 (-1,40 Prozent auf 18,33 EUR), Aurubis (-1,33 Prozent auf 140,60 EUR), AUMOVIO (-1,24 Prozent auf 35,95 EUR) und Schaeffler (-1,19 Prozent auf 5,82 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aroundtown SA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 1.167.029 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,417 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,29 zu Buche schlagen. Mit 9,41 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Aroundtown SA-Aktie an.

Redaktion finanzen.net