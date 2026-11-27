Index-Performance im Blick

Machte sich der MDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Um 09:11 Uhr erhöht sich der MDAX im XETRA-Handel um 1,09 Prozent auf 29.582,27 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 325,617 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,465 Prozent stärker bei 29.400,14 Punkten in den Handel, nach 29.263,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 29.586,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.399,26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2,66 Prozent. Der MDAX stand vor einem Monat, am 27.10.2026, bei 30.495,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, erreichte der MDAX einen Stand von 32.947,28 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.11.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29.531,25 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,51 Prozent nach unten. 33.547,52 Punkte markierten den Höchststand des MDAX im laufenden Jahr. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Siltronic (+ 5,81 Prozent auf 50,45 EUR), HENSOLDT (+ 4,56 Prozent auf 83,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4,48 Prozent auf 44,34 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4,35 Prozent auf 79,20 EUR) und RENK (+ 3,81 Prozent auf 35,19 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen PUMA SE (-1,32 Prozent auf 23,18 EUR), LEG Immobilien (-0,84 Prozent auf 53,35 EUR), Ströer SE (-0,82 Prozent auf 38,76 EUR), Fraport (-0,53 Prozent auf 66,15 EUR) und Lufthansa (-0,48 Prozent auf 8,67 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 163.681 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 40,544 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,12 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net