MDAX aktuell: MDAX mittags in der Gewinnzone

MDAX-Performance im Blick

So bewegt sich der MDAX mittags.

Der MDAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 1,07 Prozent auf 31.820,59 Punkte. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 341,800 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,190 Prozent auf 31.543,60 Punkte an der Kurstafel, nach 31.483,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 31.538,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 31.820,59 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der MDAX mit 33.352,83 Punkten berechnet. Der MDAX lag noch am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, bei 27.800,49 Punkten. Der MDAX lag noch am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2025, bei 30.483,50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 2,71 Prozent aufwärts. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Salzgitter (+ 5,00 Prozent auf 44,52 EUR), Schaeffler (+ 4,76 Prozent auf 8,37 EUR), Nordex (+ 4,04 Prozent auf 46,34 EUR), JENOPTIK (+ 3,27 Prozent auf 46,72 EUR) und AUMOVIO (+ 3,24 Prozent auf 35,10 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Nemetschek SE (-4,25 Prozent auf 52,90 EUR), LANXESS (-2,32 Prozent auf 15,17 EUR), freenet (-1,63 Prozent auf 22,94 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-1,57 Prozent auf 75,40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1,17 Prozent auf 92,65 EUR).

MDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 1.376.993 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 38,276 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 2,75 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,60 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net