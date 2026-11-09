MDAX aktuell: MDAX nachmittags auf grünem Terrain

Marktbericht

09.11.26 15:57 Uhr

Heute zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 1,28 Prozent höher bei 31.035,44 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 343,557 Mrd. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0,072 Prozent auf 30.620,31 Punkte an der Kurstafel, nach 30.642,23 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 31.088,26 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30.560,95 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29.989,90 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, stand der MDAX bei 32.407,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wies der MDAX einen Wert von 28.793,94 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,180 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit DEUTZ (+ 6,05 Prozent auf 9,81 EUR), Salzgitter (+ 5,05 Prozent auf 51,35 EUR), HENSOLDT (+ 4,70 Prozent auf 81,08 EUR), RENK (+ 4,18 Prozent auf 35,63 EUR) und Siltronic (+ 3,38 Prozent auf 52,05 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil LANXESS (-2,29 Prozent auf 12,80 EUR), Evonik (-1,70 Prozent auf 20,76 EUR), Bechtle (-1,44 Prozent auf 32,94 EUR), Talanx (-0,85 Prozent auf 128,80 EUR) und AUMOVIO (-0,63 Prozent auf 31,65 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3.616.001 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 41,952 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Blick

Im MDAX verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,66 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net