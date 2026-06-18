MDAX aktuell: MDAX schwächelt nachmittags

Kursentwicklung

Wenig Veränderung ist derzeit in Frankfurt zu beobachten.

Um 15:41 Uhr fällt der MDAX im XETRA-Handel um 0,04 Prozent auf 32.651,58 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 383,533 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,286 Prozent leichter bei 32.572,09 Punkten in den Freitagshandel, nach 32.665,55 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32.776,90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32.541,25 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der MDAX bereits um 0,033 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31.331,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.03.2026, notierte der MDAX bei 28.423,08 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, notierte der MDAX bei 29.120,07 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 5,40 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26.803,25 Punkten.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell LANXESS (+ 7,43 Prozent auf 17,07 EUR), Evonik (+ 5,30 Prozent auf 16,09 EUR), Nordex (+ 5,07 Prozent auf 47,68 EUR), JENOPTIK (+ 4,73 Prozent auf 46,10 EUR) und Ströer SE (+ 3,78 Prozent auf 36,24 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen AUTO1 (-3,19 Prozent auf 24,92 EUR), TRATON (-3,18 Prozent auf 32,84 EUR), TUI (-2,77 Prozent auf 7,15 EUR), Nemetschek SE (-2,47 Prozent auf 53,30 EUR) und Sartorius vz (-2,16 Prozent auf 212,40 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 2.971.943 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie nimmt im MDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42,885 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

2026 verzeichnet die Aroundtown SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,01 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,01 Prozent.

Redaktion finanzen.net