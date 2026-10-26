MDAX aktuell: MDAX verbucht am Mittag Zuschläge

Kursentwicklung

26.10.26 12:25 Uhr

Der MDAX befindet sich am ersten Tag der Woche im Aufwärtstrend.

Um 12:09 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 1,11 Prozent auf 30.208,86 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 334,650 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,205 Prozent auf 29.937,42 Punkte an der Kurstafel, nach 29.876,31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 30.260,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 29.922,43 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bei 31.031,35 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31.965,53 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 30.291,98 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 2,49 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell AUTO1 (+ 5,22 Prozent auf 17,93 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,39 Prozent auf 23,32 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,50 Prozent auf 85,80 EUR), Schaeffler (+ 3,34 Prozent auf 5,57 EUR) und Siltronic (+ 3,21 Prozent auf 57,80 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil K+S (-2,23 Prozent auf 12,71 EUR), United Internet (-0,75 Prozent auf 23,86 EUR), Ströer SE (-0,74 Prozent auf 37,32 EUR), freenet (-0,44 Prozent auf 22,86 EUR) und Sartorius vz (-0,43 Prozent auf 280,60 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die TUI-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 909.741 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 36,855 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index bietet die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net