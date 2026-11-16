MDAX aktuell: MDAX verbucht am Mittag Zuschläge

Kursentwicklung

In Frankfurt ist am Mittag ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:09 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0,12 Prozent auf 30.735,44 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 345,146 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,022 Prozent auf 30.693,08 Punkte an der Kurstafel, nach 30.699,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 30.739,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30.644,97 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 16.10.2026, bei 30.656,65 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der MDAX einen Stand von 32.464,39 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bei 29.412,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Minus von 0,789 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,60 Prozent auf 77,70 EUR), RENK (+ 3,11 Prozent auf 33,78 EUR), HENSOLDT (+ 3,03 Prozent auf 82,86 EUR), K+S (+ 2,44 Prozent auf 13,01 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,98 Prozent auf 82,30 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil Bechtle (-3,72 Prozent auf 32,60 EUR), Porsche vz (-1,92 Prozent auf 44,53 EUR), United Internet (-1,43 Prozent auf 24,86 EUR), IONOS (-1,38 Prozent auf 37,16 EUR) und Aurubis (-1,30 Prozent auf 136,90 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 743.987 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 40,517 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

In diesem Jahr präsentiert die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net