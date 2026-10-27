MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Dienstagmittag

Index im Fokus

27.10.26 12:25 Uhr

So bewegt sich der MDAX heute.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,16 Prozent höher bei 30.337,04 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 334,775 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,116 Prozent auf 30.252,46 Punkte an der Kurstafel, nach 30.287,68 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 30.382,25 Punkte, das Tagestief hingegen 30.111,44 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.09.2026, bewegte sich der MDAX bei 31.031,35 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 27.07.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32.106,50 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 27.10.2025, einen Stand von 30.140,88 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 2,07 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Porsche vz (+ 4,23 Prozent auf 43,08 EUR), flatexDEGIRO (+ 4,11 Prozent auf 24,32 EUR), Salzgitter (+ 3,62 Prozent auf 46,42 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,26 Prozent auf 126,80 EUR) und JENOPTIK (+ 1,79 Prozent auf 39,78 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-6,74 Prozent auf 48,82 EUR), TAG Immobilien (-1,68 Prozent auf 11,14 EUR), DEUTZ (-1,55 Prozent auf 10,13 EUR), FUCHS SE VZ (-1,19 Prozent auf 44,68 EUR) und Siltronic (-1,19 Prozent auf 58,30 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 759.969 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 38,039 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,29 erwartet. Die Aroundtown SA-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net