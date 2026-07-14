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MDAX aktuell

MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Mittwochmittag

MDAX aktuell: So entwickelt sich der MDAX am Mittwochmittag

Der MDAX erleidet derzeit Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
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7.04 EUR 0.05 EUR 0.74 %
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Indizes
MDAX
31,860.80 EUR -240.11 EUR -0.75 %
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Um 12:09 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0,60 Prozent leichter bei 31.907,20 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 350,084 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,107 Prozent auf 32.066,55 Punkte an der Kurstafel, nach 32.100,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 31.741,82 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32.066,93 Zählern.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der MDAX bereits um 0,519 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32.582,63 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 15.04.2026, den Wert von 30.887,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.07.2025, lag der MDAX noch bei 31.086,25 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,99 Prozent zu. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell JENOPTIK (+ 2,39 Prozent auf 42,04 EUR), TRATON (+ 2,29 Prozent auf 35,66 EUR), thyssenkrupp (+ 1,07 Prozent auf 11,84 EUR), KION GROUP (+ 0,95 Prozent auf 40,47 EUR) und AUMOVIO (+ 0,83 Prozent auf 36,45 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Siltronic (-3,49 Prozent auf 94,00 EUR), WACKER CHEMIE (-2,96 Prozent auf 93,50 EUR), LANXESS (-2,64 Prozent auf 15,46 EUR), United Internet (-2,31 Prozent auf 23,64 EUR) und TAG Immobilien (-2,17 Prozent auf 13,06 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 594.931 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Porsche vz mit 38,736 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,42 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
08.07.26 TUI Overweight Barclays Capital
08.06.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 TUI Overweight Barclays Capital
18.05.26 TUI Overweight Barclays Capital
14.05.26 TUI Buy Deutsche Bank AG