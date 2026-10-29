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XETRA-Handel im Fokus

MDAX aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX

MDAX aktuell: Zum Handelsstart Pluszeichen im MDAX

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch heute in der Gewinnzone ein.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.92 EUR 1.44 EUR 4.57 %
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Aroundtown SA
1.42 EUR -0.02 EUR -1.53 %
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AUTO1
17.49 EUR -0.10 EUR -0.57 %
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HENSOLDT
88.00 EUR 1.80 EUR 2.09 %
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JENOPTIK AG
40.34 EUR -0.40 EUR -0.98 %
Charts | News | Analysen
Knorr-Bremse
92.35 EUR -3.10 EUR -3.25 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.31 EUR 0.42 EUR 0.94 %
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Porsche Automobil Holding SE
25.05 EUR -0.30 EUR -1.18 %
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RENK
36.60 EUR -0.34 EUR -0.91 %
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Salzgitter
46.20 EUR 0.52 EUR 1.14 %
Charts | News | Analysen
TAG Immobilien AG
11.00 EUR -0.14 EUR -1.26 %
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thyssenkrupp AG
11.98 EUR -0.27 EUR -2.20 %
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Indizes
MDAX
30,515.87 EUR 90.47 EUR 0.3 %
News | Analysen

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,01 Prozent stärker bei 30.427,92 Punkten. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 343,244 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,042 Prozent auf 30.412,68 Punkte an der Kurstafel, nach 30.425,40 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 30.460,77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 30.321,89 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den MDAX bereits um 1,64 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 29.09.2026, lag der MDAX-Kurs bei 30.883,19 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 29.07.2026, bewegte sich der MDAX bei 32.243,82 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 29.10.2025, den Wert von 29.940,39 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,78 Prozent nach. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Salzgitter (+ 3,93 Prozent auf 45,48 EUR), AIXTRON SE (+ 3,30 Prozent auf 32,51 EUR), HENSOLDT (+ 2,42 Prozent auf 88,12 EUR), RENK (+ 1,79 Prozent auf 37,21 EUR) und AUTO1 (+ 1,25 Prozent auf 17,82 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen Knorr-Bremse (-4,67 Prozent auf 91,80 EUR), JENOPTIK (-2,35 Prozent auf 39,88 EUR), thyssenkrupp (-1,85 Prozent auf 11,97 EUR), TAG Immobilien (-0,99 Prozent auf 11,03 EUR) und Aroundtown SA (-0,90 Prozent auf 1,43 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 314.673 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX hat die Porsche vz-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 40,120 Mrd. Euro den größten Anteil.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Unter den MDAX-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 4,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
26.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.26 thyssenkrupp Buy Jefferies & Company Inc.
29.09.26 thyssenkrupp Buy Deutsche Bank AG
29.09.26 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.

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