MDAX-Handel aktuell: Anleger lassen MDAX zum Start steigen

XETRA-Handel im Fokus

12.10.26 09:27 Uhr

Das macht der MDAX am ersten Tag der Woche.

Am Montag tendiert der MDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0,21 Prozent höher bei 30.054,26 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 333,177 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,223 Prozent auf 30.056,77 Punkte an der Kurstafel, nach 29.989,90 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 30.043,87 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 30.151,06 Punkten lag.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der MDAX-Kurs bei 31.663,79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der MDAX bei 31.919,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 30.250,03 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,99 Prozent. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33.547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern markiert.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell Nordex (+ 2,26 Prozent auf 36,22 EUR), HENSOLDT (+ 1,73 Prozent auf 77,54 EUR), Fraport (+ 1,48 Prozent auf 58,30 EUR), Schaeffler (+ 1,36 Prozent auf 5,96 EUR) und AUTO1 (+ 1,33 Prozent auf 16,77 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil Siltronic (-2,59 Prozent auf 77,15 EUR), Aroundtown SA (-2,23 Prozent auf 1,45 EUR), K+S (-1,71 Prozent auf 14,38 EUR), flatexDEGIRO (-1,61 Prozent auf 25,64 EUR) und Evonik (-1,31 Prozent auf 21,08 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Das Handelsvolumen der Aroundtown SA-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 213.667 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,392 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net