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MDAX aktuell

MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX zum Handelsende steigen

Schlussendlich wagten sich die Anleger in Frankfurt aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aroundtown SA
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AUTO1
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Nemetschek SE
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44.40 EUR 1.26 EUR 2.92 %
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Porsche Automobil Holding SE
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MDAX
32,947.28 EUR 425.93 EUR 1.31 %
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Am Donnerstag tendierte der MDAX via XETRA schlussendlich 1,15 Prozent höher bei 32.894,03 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 356,874 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,008 Prozent auf 32.518,68 Punkte an der Kurstafel, nach 32.521,35 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32.919,74 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 32.518,68 Einheiten.

MDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 2,57 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 27.07.2026, bei 32.106,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 27.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 33.009,45 Punkten auf. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 30.482,93 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 6,18 Prozent zu. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 9,85 Prozent auf 71,40 EUR), United Internet (+ 5,75 Prozent auf 26,84 EUR), Bilfinger SE (+ 5,37 Prozent auf 84,35 EUR), IONOS (+ 5,09 Prozent auf 35,12 EUR) und Porsche vz (+ 4,55 Prozent auf 45,22 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind derweil Aroundtown SA (-2,25 Prozent auf 2,00 EUR), AUTO1 (-1,88 Prozent auf 21,98 EUR), LANXESS (-1,55 Prozent auf 13,95 EUR), Fraport (-1,45 Prozent auf 64,70 EUR) und TUI (-1,10 Prozent auf 7,19 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 3.298.530 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 38,658 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

2026 verzeichnet die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

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