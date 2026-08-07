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MDAX-Marktbericht

MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich in der Verlustzone

MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich in der Verlustzone

MDAX-Kurs am zweiten Tag der Woche zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
42.13 EUR 1.60 EUR 3.95 %
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freenet AG
23.64 EUR 0.10 EUR 0.42 %
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IONOS
32.86 EUR 0.64 EUR 1.99 %
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KION GROUP AG
39.85 EUR 0.04 EUR 0.10 %
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Nemetschek SE
59.30 EUR -1.10 EUR -1.82 %
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
45.00 EUR 0.25 EUR 0.56 %
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Porsche Automobil Holding SE
28.80 EUR 0.22 EUR 0.77 %
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PUMA SE
26.90 EUR -0.22 EUR -0.81 %
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RATIONAL AG
648.00 EUR -12.50 EUR -1.89 %
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Siltronic AG
76.40 EUR -3.50 EUR -4.38 %
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SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
80.20 EUR 2.05 EUR 2.62 %
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thyssenkrupp AG
12.00 EUR -0.45 EUR -3.61 %
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TRATON
38.58 EUR -0.22 EUR -0.57 %
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TUI AG
7.35 EUR -0.16 EUR -2.18 %
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Indizes
MDAX
32,224.89 EUR -26.25 EUR -0.08 %
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Schlussendlich ging der MDAX nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 32.226,76 Punkten aus dem Handel. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 357,933 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,049 Prozent stärker bei 32.266,81 Punkten in den Dienstagshandel, nach 32.251,14 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tagestief bei 32.057,12 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 32.386,11 Punkten lag.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31.919,45 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31.448,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, betrug der MDAX-Kurs 31.282,97 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 legte der Index bereits um 4,03 Prozent zu. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 3,95 Prozent auf 42,07 EUR), KION GROUP (+ 3,37 Prozent auf 41,15 EUR), Siltronic (+ 3,20 Prozent auf 79,00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,39 Prozent auf 79,15 EUR) und IONOS (+ 2,26 Prozent auf 32,64 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-3,10 Prozent auf 12,03 EUR), Nemetschek SE (-2,05 Prozent auf 59,65 EUR), TRATON (-2,01 Prozent auf 37,94 EUR), RATIONAL (-1,90 Prozent auf 646,00 EUR) und PUMA SE (-1,88 Prozent auf 26,66 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX ist die TUI-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4.562.089 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 39,993 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 3,28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,63 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
07.08.26 TUI Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.07.26 TUI Overweight Barclays Capital
08.06.26 TUI Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 TUI Overweight Barclays Capital
18.05.26 TUI Overweight Barclays Capital