MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich leichter

MDAX-Marktbericht

01.09.26 17:57 Uhr

MDAX-Kurs am Dienstag zum Handelsende.

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,78 Prozent tiefer bei 32.141,62 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 365,345 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,021 Prozent leichter bei 32.717,55 Punkten, nach 32.724,55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 32.087,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32.717,55 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 31.980,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, stand der MDAX noch bei 32.899,55 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Wert von 30.446,03 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,75 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell K+S (+ 3,03 Prozent auf 17,01 EUR), HUGO BOSS (+ 0,96 Prozent auf 39,02 EUR), LANXESS (+ 0,54 Prozent auf 15,03 EUR), Talanx (+ 0,48 Prozent auf 125,80 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,25 Prozent auf 40,36 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-5,46 Prozent auf 83,10 EUR), RENK (-5,20 Prozent auf 44,56 EUR), Siltronic (-4,30 Prozent auf 75,60 EUR), PUMA SE (-3,54 Prozent auf 24,52 EUR) und HENSOLDT (-3,50 Prozent auf 82,70 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 6.416.701 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40,553 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net