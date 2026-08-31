DAX 25.970 -1,1%ESt50 6.369 -0,8%MSCI World 4.968 -0,4%Top 10 Crypto 10,00 -3,1%Nas 26.085 -1,1%Bitcoin 66.347 -1,9%Euro 1,1591 -0,3%Öl 95,1 +5,1%Gold 4.332 -2,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
MDAX-Marktbericht

MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich leichter

MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich leichter

MDAX-Kurs am Dienstag zum Handelsende.

Werte in diesem Artikel
Aktien
freenet AG
24.34 EUR -0.04 EUR -0.16 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
FUCHS SE VZ
40.22 EUR 0.24 EUR 0.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HENSOLDT
82.62 EUR -2.60 EUR -3.05 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
HUGO BOSS AG
39.00 EUR 0.40 EUR 1.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
K+S AG
16.85 EUR 0.49 EUR 3.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
LANXESS AG
14.89 EUR -0.18 EUR -1.19 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
7.63 EUR -0.25 EUR -3.22 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
44.15 EUR -1.34 EUR -2.95 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Porsche Automobil Holding SE
28.24 EUR -0.46 EUR -1.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
PUMA SE
24.94 EUR -0.52 EUR -2.04 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
RENK
44.66 EUR -2.65 EUR -5.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Siltronic AG
75.60 EUR -5.45 EUR -6.72 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Talanx AG
126.40 EUR 1.90 EUR 1.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
thyssenkrupp AG
14.21 EUR -0.24 EUR -1.69 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
TKMS thyssenkrupp Marine Systems
83.20 EUR -4.70 EUR -5.35 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
MDAX
32,173.26 EUR -551.29 EUR -1.68 %
News | Analysen

Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 1,78 Prozent tiefer bei 32.141,62 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 365,345 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,021 Prozent leichter bei 32.717,55 Punkten, nach 32.724,55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 32.087,92 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32.717,55 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 31.980,52 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, stand der MDAX noch bei 32.899,55 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 01.09.2025, einen Wert von 30.446,03 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,75 Prozent nach oben. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell K+S (+ 3,03 Prozent auf 17,01 EUR), HUGO BOSS (+ 0,96 Prozent auf 39,02 EUR), LANXESS (+ 0,54 Prozent auf 15,03 EUR), Talanx (+ 0,48 Prozent auf 125,80 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0,25 Prozent auf 40,36 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-5,46 Prozent auf 83,10 EUR), RENK (-5,20 Prozent auf 44,56 EUR), Siltronic (-4,30 Prozent auf 75,60 EUR), PUMA SE (-3,54 Prozent auf 24,52 EUR) und HENSOLDT (-3,50 Prozent auf 82,70 EUR).

Welche Aktien im MDAX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 6.416.701 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 40,553 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Im MDAX weist die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
20.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Lufthansa Underweight Barclays Capital
05.08.26 Lufthansa Sell Goldman Sachs Group Inc.
05.08.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.08.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.