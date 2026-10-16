MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus

Marktbericht

16.10.26 15:57 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,85 Prozent fester bei 30.774,20 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 335,087 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,496 Prozent höher bei 30.366,29 Punkten, nach 30.216,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30.361,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30.868,62 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 2,39 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Wert von 31.276,77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32.039,83 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 30.036,68 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,663 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 10,56 Prozent auf 38,54 EUR), AIXTRON SE (+ 7,49 Prozent auf 33,30 EUR), HENSOLDT (+ 6,51 Prozent auf 88,32 EUR), RENK (+ 5,14 Prozent auf 38,06 EUR) und LANXESS (+ 4,83 Prozent auf 13,45 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil TAG Immobilien (-0,76 Prozent auf 10,47 EUR), HELLA GmbH (-0,56 Prozent auf 70,90 EUR), LEG Immobilien (-0,26 Prozent auf 46,56 EUR), Lufthansa (-0,22 Prozent auf 7,19 EUR) und Aurubis (-0,19 Prozent auf 155,60 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.075.834 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,178 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net