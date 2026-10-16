DAX 25.665 +1,1%ESt50 6.216 +0,8%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 10,92 -0,7%Nas 26.529 -0,7%Bitcoin 72.735 -0,7%Euro 1,1255 +0,3%Öl 105,5 -0,4%Gold 4.196 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Marktbericht

MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus

MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
32.78 EUR -0.94 EUR -2.79 %
Charts | News | Analysen
Aroundtown SA
1.42 EUR 0.01 EUR 0.50 %
Charts | News | Analysen
Aurubis
155.60 EUR 2.00 EUR 1.30 %
Charts | News | Analysen
HELLA GmbH & Co. KGaA
71.00 EUR 1.00 EUR 1.43 %
Charts | News | Analysen
HENSOLDT
88.24 EUR 5.44 EUR 6.57 %
Charts | News | Analysen
LANXESS AG
13.23 EUR 0.66 EUR 5.25 %
Charts | News | Analysen
LEG Immobilien
46.42 EUR 1.40 EUR 3.11 %
Charts | News | Analysen
Lufthansa AG
7.18 EUR -0.02 EUR -0.33 %
Charts | News | Analysen
Nordex AG
39.08 EUR 1.52 EUR 4.05 %
Charts | News | Analysen
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
42.26 EUR 1.27 EUR 3.10 %
Charts | News | Analysen
Porsche Automobil Holding SE
25.19 EUR 0.80 EUR 3.28 %
Charts | News | Analysen
RENK
38.00 EUR 1.51 EUR 4.14 %
Charts | News | Analysen
TAG Immobilien AG
10.52 EUR 0.29 EUR 2.83 %
Charts | News | Analysen
thyssenkrupp AG
14.26 EUR 0.36 EUR 2.63 %
Charts | News | Analysen
Indizes
MDAX
30,737.44 EUR 521.01 EUR 1.72 %
News | Analysen

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1,85 Prozent fester bei 30.774,20 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 335,087 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,496 Prozent höher bei 30.366,29 Punkten, nach 30.216,43 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 30.361,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30.868,62 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 2,39 Prozent. Der MDAX wies vor einem Monat, am 16.09.2026, einen Wert von 31.276,77 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.07.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32.039,83 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 30.036,68 Punkten.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,663 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Nordex (+ 10,56 Prozent auf 38,54 EUR), AIXTRON SE (+ 7,49 Prozent auf 33,30 EUR), HENSOLDT (+ 6,51 Prozent auf 88,32 EUR), RENK (+ 5,14 Prozent auf 38,06 EUR) und LANXESS (+ 4,83 Prozent auf 13,45 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil TAG Immobilien (-0,76 Prozent auf 10,47 EUR), HELLA GmbH (-0,56 Prozent auf 70,90 EUR), LEG Immobilien (-0,26 Prozent auf 46,56 EUR), Lufthansa (-0,22 Prozent auf 7,19 EUR) und Aurubis (-0,19 Prozent auf 155,60 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Im MDAX sticht die Aroundtown SA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 1.075.834 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 37,178 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die Aroundtown SA-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,24 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

Aktuelle Lufthansa Aktie News

Werbung

Lufthansa Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
15:21 Lufthansa Halten DZ BANK
15.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
14.10.26 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.10.26 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.