MDAX-Handel aktuell: MDAX notiert nachmittags im Minus

MDAX-Performance im Blick

11.11.26 15:57 Uhr

Am Mittwochnachmittag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Am Mittwoch tendiert der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,03 Prozent schwächer bei 31.024,23 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 347,979 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 31.120,43 Zählern und damit 0,277 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (31.034,35 Punkte).

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 30.964,18 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31.322,59 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1,32 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, bei 29.989,90 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, bei 32.224,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, erreichte der MDAX einen Wert von 29.204,45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 0,144 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,54 Prozent auf 50,45 EUR), AIXTRON SE (+ 5,32 Prozent auf 33,44 EUR), Siltronic (+ 4,10 Prozent auf 55,85 EUR), AUMOVIO (+ 3,22 Prozent auf 32,10 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 1,87 Prozent auf 81,80 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil AUTO1 (-5,69 Prozent auf 15,42 EUR), RENK (-4,33 Prozent auf 34,22 EUR), Fraport (-2,40 Prozent auf 69,05 EUR), DEUTZ (-2,15 Prozent auf 9,81 EUR) und Bilfinger SE (-2,13 Prozent auf 62,15 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im MDAX auf

Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die Lufthansa-Aktie aufweisen. 1.944.006 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 41,359 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die TUI-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,44 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion Finanzen.net