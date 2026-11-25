XETRA-Handel im Fokus

Das macht der MDAX am dritten Tag der Woche.

Um 09:11 Uhr springt der MDAX im XETRA-Handel um 0,17 Prozent auf 28.840,53 Punkte an. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 329,813 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,164 Prozent stärker bei 28.838,73 Punkten, nach 28.791,63 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 28.909,03 Punkte, das Tagestief hingegen 28.813,35 Zähler.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,083 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29.876,31 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32.267,44 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.11.2025, betrug der MDAX-Kurs 29.015,89 Punkte.

Auf Jahressicht 2026 verlor der Index bereits um 6,91 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33.547,52 Punkten. Bei 26.803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Schaeffler (+ 2,75 Prozent auf 5,05 EUR), Aroundtown SA (+ 2,40 Prozent auf 1,62 EUR), TAG Immobilien (+ 1,86 Prozent auf 11,52 EUR), Porsche Automobil (+ 1,81 Prozent auf 23,00 EUR) und DEUTZ (+ 1,64 Prozent auf 7,76 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-3,22 Prozent auf 42,70 EUR), Elmos Semiconductor (-2,40 Prozent auf 97,60 EUR), AIXTRON SE (-2,35 Prozent auf 26,18 EUR), Siltronic (-2,30 Prozent auf 48,90 EUR) und JENOPTIK (-1,60 Prozent auf 32,04 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 427.666 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,608 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net