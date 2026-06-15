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MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich fester

17.06.26 12:25 Uhr
MDAX-Handel aktuell: MDAX präsentiert sich fester | finanzen.net

Für den MDAX geht es am Mittag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AIXTRON SE
58,96 EUR 2,94 EUR 5,25%
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Aroundtown SA
2,37 EUR 0,02 EUR 1,02%
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Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
48,10 EUR -0,04 EUR -0,08%
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PUMA SE
28,42 EUR -0,40 EUR -1,39%
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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
65,20 EUR 3,75 EUR 6,10%
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RENK
46,24 EUR 1,16 EUR 2,56%
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thyssenkrupp AG
10,90 EUR -0,27 EUR -2,37%
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TKMS thyssenkrupp Marine Systems
75,10 EUR 2,50 EUR 3,44%
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TRATON
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United Internet AG
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Indizes
MDAX
32.726,6 PKT 140,1 PKT 0,43%
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Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,43 Prozent höher bei 32.727,13 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 381,886 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der MDAX 0,016 Prozent fester bei 32.591,72 Punkten, nach 32.586,54 Punkten am Vortag.

Bei 32.570,68 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 32.825,25 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gewann der MDAX bereits um 0,265 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31.365,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.03.2026, notierte der MDAX bei 29.481,75 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 17.06.2025, bei 29.720,25 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,64 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33.547,52 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Punkten markiert.

Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit AUTO1 (+ 8,69 Prozent auf 25,52 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4,90 Prozent auf 64,25 EUR), AIXTRON SE (+ 3,66 Prozent auf 58,28 EUR), RENK (+ 3,36 Prozent auf 46,62 EUR) und TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 3,31 Prozent auf 74,80 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen TRATON (-2,64 Prozent auf 33,98 EUR), PUMA SE (-2,52 Prozent auf 27,83 EUR), thyssenkrupp (-2,37 Prozent auf 10,92 EUR), United Internet (-1,96 Prozent auf 25,04 EUR) und Porsche vz (-1,84 Prozent auf 48,10 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2.066.954 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,580 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die Aroundtown SA-Aktie hat mit 6,11 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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