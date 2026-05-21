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XETRA-Handel im Fokus

MDAX-Handel aktuell: MDAX steigt am Freitagmittag

22.05.26 12:25 Uhr
MDAX-Handel aktuell: MDAX steigt am Freitagmittag | finanzen.net

Mit dem MDAX geht es am Mittag aufwärts.

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Der MDAX erhöht sich im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0,75 Prozent auf 32.045,65 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 375,607 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der MDAX 0,823 Prozent fester bei 32.068,98 Punkten, nach 31.807,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 31.967,86 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32.138,84 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der MDAX bereits um 2,78 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.04.2026, lag der MDAX bei 31.176,64 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, wurde der MDAX mit 31.823,39 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 22.05.2025, wies der MDAX einen Stand von 30.053,54 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,44 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 32.383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26.803,25 Zählern verzeichnet.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich aktuell PUMA SE (+ 4,29 Prozent auf 28,45 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,34 Prozent auf 100,50 EUR), Schaeffler (+ 3,26 Prozent auf 9,51 EUR), AIXTRON SE (+ 3,02 Prozent auf 53,92 EUR) und RENK (+ 2,99 Prozent auf 49,12 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen LANXESS (-2,64 Prozent auf 16,95 EUR), United Internet (-1,59 Prozent auf 25,96 EUR), Knorr-Bremse (-1,44 Prozent auf 99,15 EUR), Talanx (-0,83 Prozent auf 107,90 EUR) und Nemetschek SE (-0,78 Prozent auf 63,65 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 1.498.153 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 41,086 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

MDAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den MDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Aroundtown SA-Aktie mit 5,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FrankHH / Shutterstock.com

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