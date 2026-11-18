Kursentwicklung im Fokus

Der MDAX sinkt am Nachmittag.

Um 15:40 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0,52 Prozent tiefer bei 29.991,86 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 342,371 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 30.104,47 Zählern und damit 0,142 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (30.147,34 Punkte).

Der MDAX verzeichnete bei 30.228,27 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 29.964,11 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2,28 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 30.656,65 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Stand von 31.839,83 Punkten. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 18.11.2025, einen Stand von 28.493,43 Punkten auf.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,19 Prozent ein. Bei 33.547,52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 26.803,25 Punkten.

Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell Siltronic (+ 4,85 Prozent auf 55,10 EUR), LEG Immobilien (+ 2,54 Prozent auf 49,98 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,33 Prozent auf 48,30 EUR), Sartorius vz (+ 1,41 Prozent auf 295,60 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,34 Prozent auf 31,74 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil DEUTZ (-14,76 Prozent auf 7,83 EUR), Aurubis (-5,09 Prozent auf 126,90 EUR), Nemetschek SE (-4,59 Prozent auf 58,15 EUR), RTL (-3,32 Prozent auf 30,60 EUR) und thyssenkrupp (-2,58 Prozent auf 11,32 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.320.284 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 38,595 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick

Die TUI-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,24 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net